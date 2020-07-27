Новая модификация тела: девушка-«белый дракон» сделала себе огромные тоннели в ушах

Однако на уже проведенных трансформациях девушка останавливаться не намерена – у нее еще есть части тела, которые она хотела бы изменить. Одним из ее желаний было сделать себе тоннели в ушах, причем чем больше, тем лучше. Благодаря довольно болезненной процедуре ей удалось растянуть отверстия в своих мочках до внушительных 3,2 сантиметров. Свое новое преображение она подчеркнула вычурными блестящими серьгами с блестящими стразами. Дополнила свой образ она массивным украшением на шее и сияющим маникюром. Самой Эмбер, по ее собственному признанию, невероятно понравился полученный результат: «Наконец-то я достигла своих вожделенных 32 мм», – гордо сообщила она.

Кстати, Люк уже признавалась, что, несмотря на то, что у нее на теле уже более 600 татуировок и почти не осталось свободной кожи для новых рисунков, она не хочет останавливаться и придумала способ, как освободить «пространство» – она решила забить старый боди-арт черным цветом, а сверху нанести белые узоры. Также в ближайшее время она планирует лечь под нож пластического хирурга, чтобы повторно увеличить грудь, потому что результаты первой операции ее не удовлетворили.

Фото: Instagram ambs_luke

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