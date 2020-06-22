Девушка-«белый дракон» объяснила, почему решила забить все свои татуировки черным
Фото: Instagram ambs_luke
Звезда социальных сетей уже отказалась от своего фирменного голубого цвета волос в пользу более естественного. На серии последних снимков она позирует в образе шатенки, однако это лишь верхушка бьюти-айсберга. Как отмечает британский онлайн-портал Daily Star, 25-летняя австралийка стала планомерно забивать свои многочисленные татуировки однотонными чернилами, о чем и поспешила сообщить своим многочисленным поклонникам в своем микроблоге в социальной сети Instagram. Пока модификации подверглись лишь часть предплечья и область от запястья до локтя, которые мастера широкими мазками «закрасили» черным.
На многочисленные вопросы поклонников, зачем она это делает, ведь у нее столько красивых узоров на теле, Люк объяснила: «Многие спрашивают меня, почему я покрываю свои татуировки черным. Все довольно просто: я люблю подобную эстетику, но хочу перемен. Я смелая и сильная, а еще у меня большие планы на будущее. Я хочу все тело сделать черным, чтобы впоследствии «расписать» его светлыми узорами, когда кожа восстановится». По словам экспертов, процесс «забивания» татуировок черным не только длительный, но и довольно болезненный, так как воздействию иглы подвергаются большие объемы кожных покровов, на которых к тому же уже есть татуировки. Но Эмбер подобные сложности не останавливают, она намерена выдержать все, чтобы добиться своей цели.
Фото: Instagram ambs_luke
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