Девушка-«белый дракон» объяснила, почему решила забить все свои татуировки черным

На многочисленные вопросы поклонников, зачем она это делает, ведь у нее столько красивых узоров на теле, Люк объяснила: «Многие спрашивают меня, почему я покрываю свои татуировки черным. Все довольно просто: я люблю подобную эстетику, но хочу перемен. Я смелая и сильная, а еще у меня большие планы на будущее. Я хочу все тело сделать черным, чтобы впоследствии «расписать» его светлыми узорами, когда кожа восстановится». По словам экспертов, процесс «забивания» татуировок черным не только длительный, но и довольно болезненный, так как воздействию иглы подвергаются большие объемы кожных покровов, на которых к тому же уже есть татуировки. Но Эмбер подобные сложности не останавливают, она намерена выдержать все, чтобы добиться своей цели.

Фото: Instagram ambs_luke

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