Ни грамма лишнего: молодая мама Виктория Лопырева похвасталась плоским животом и роскошными формами

«Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции. Один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины. Все ответили, что грудь важнее», — поделилась результатами опроса она.

А как считаете вы, что важнее?