Ни грамма лишнего: молодая мама Виктория Лопырева похвасталась плоским животом и роскошными формами

«Грудь или попа? Казалось бы, что ответить на этот дурацкий вопрос практически невозможно, так как наличие и той, и другой части тела — весьма желательно)) Но, статистика говорит о другом: ответ на него часто зависит от географии. Мне с моим 3-м всегда казалось, что важнее грудь (мне так казалось со времен школы, когда почти у всех одноклассниц она уже выросла, а я подходила к маме и спрашивала: когда же???, доедая третью порцию салата из капусты... но...) Например, в Южной Америке, Ближнем Востоке или в Африке со мной бы точно не согласились», — написала модель под фото в купальнике.
«Пока писала, опросила наших друзей вокруг, среди которых представители России, Ближнего Востока (кстати) и Турции. Один из опрашиваемых сказал, что зависит от возраста мужчины. Все ответили, что грудь важнее», — поделилась результатами опроса она.
А как считаете вы, что важнее?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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