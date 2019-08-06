«Песня нашей жизни»: Виктория Лопырева отмечает знаменательную дату в жизни маленького сына

Телеведущая и модель Виктория Лопырева отмечает знаменательную дату в жизни маленького сына Марка Лионеля. 6 августа мальчику исполнилось полгода. По этому поводу экс-королева красоты опубликовала в Instagram семейное фото, но лицо сына, как всегда, прикрыла смайликом.
Фото: Instagram
«Булатов и Лопырева: песня нашей жизни. Будь счастлив наш малыш Марк Лео», - подписала снимок счастливая мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
«Игорь светится рядом с вами», «Суперродители для супергероя», «Поздравляю вас! Расти здоровым и счастливым малыш», «Очень красивая семья!Счастья Вам,любви и добра на долгие годы», - пожелали поклонники.
Напомним, до отношений с Игорем Булатовым Виктория жила в фактическом браке с футболистом Федором Смоловым, а потом у нее был роман с Николаем Басковым. Игорь Булатов был женат на дочери строительного магната Самвела Карапетяна, в семье росли маленькие дети.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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