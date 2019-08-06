«Песня нашей жизни»: Виктория Лопырева отмечает знаменательную дату в жизни маленького сына

«Булатов и Лопырева: песня нашей жизни. Будь счастлив наш малыш Марк Лео», - подписала снимок счастливая мать (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

«Игорь светится рядом с вами», «Суперродители для супергероя», «Поздравляю вас! Расти здоровым и счастливым малыш», «Очень красивая семья!Счастья Вам,любви и добра на долгие годы», - пожелали поклонники.