Несмотря на заведенное уголовное дело «звездный косметолог» Гаджиева продолжает работать
О том, что Гаджиева продолжает прием пациентов, стало понятно из ее публикаций в ее блоге, где она продолжает выкладывать информацию о проделанной работе в формате «до и после», рассказывает о своих фирменных процедурах и ведет прием клиентов. Обвинения, выдвинутые Следственным комитетом, «звездного косметолога» не останавливают – прайс-лист на ее услуги и контакты для записи по-прежнему можно найти в сохраненных сториз и на сайте специалиста.
Гаджиева представляется доктором с 10-летним стажем и заявляет, что в данный момент получает второе высшее образование, чтобы стать челюстно-лицевым хирургом, однако в данный момент никаких доказательств, что у нее есть хотя бы один диплом об окончании учебы нет. Ранее редакция Passion.ru рассказывала, что ректор Дагестанской государственной медицинской академии Махачкалы подтвердил, что среди выпускников 2012 года по специальности «Лечебное дело» в его вузе нет никого с таким именем и фамилией. Однако отсутствие профильного образования не помешало женщине устроиться работать косметологом в одну из элитных московских клиник. За три года своей деятельности она обзавелась звездными клиентками, среди которых называют Викторию Боню, Юлианну Караулову и участницу шоу «Уральские пельмени» Юлию Михалкову. Руководство салона узнало о поддельном дипломе только в августе 2020 года, после чего Гаджиева была уволена. В настоящее время женщина находится под подпиской о невыезде
Фото: Instagram aidacosm
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