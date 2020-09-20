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«Звездного косметолога» Гаджиеву проверяет СК из-за подозрений в подделке диплома

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Аида Гаджиева с букетом цветов

Фото: Instagram/ @aidacosm

Следственный комитет подозревает, что женщина не имеет специального медицинского образования.

Клиентками Аиды Гаджиевой называют Викторию Боню, Юлию Михалкову и других известных девушек. Тем не менее, по информации телеканала Рен-ТВ, звездным косметологом заинтересовался Следственный Комитет РФ. Правоохранительные органы подозревают, что Аида оказывала услуги по поддельному диплому.

«Следователи Главного следственного управления проверят информацию, что одна из известных косметологов, не имея специального медицинского образования, оказывает платные медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала телеканалу официальный представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

Дагестанская государственная медицинская академия Махачкалы уже подтвердила, что Гаджиевой нет среди выпускников ВУЗа 2012 года.

Фото: Instagram

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