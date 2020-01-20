«Не надо больше лицо крупным планом»: честное селфи 58-летней Елены Яковлевой жеско раскритиковали в Сети

Честное селфи Елены Яковлевой жестко раскритиковали в Сети. Поклонники не оценили смелости актрисы, которая сфотографировалась без прически и макияжа.

«Что то совсем старенькая», «Вид ужасный», «Лена, не надо больше лицо крупным планом, очень заметны морщины у глаз. Гримируйте их в противном случае», — пишут одни.

«Красивая, худенькая умничка», «Вы так хороша без макияжа и в модном костюме», — защищают другие.