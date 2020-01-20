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«Не надо больше лицо крупным планом»: честное селфи 58-летней Елены Яковлевой жеско раскритиковали в Сети

Поклонники не привыкли видеть Елену Яковлеву постройневшей и без макияжа.

Честное селфи Елены Яковлевой жестко раскритиковали в Сети. Поклонники не оценили смелости актрисы, которая сфотографировалась без прически и макияжа.

«Что то совсем старенькая», «Вид ужасный», «Лена, не надо больше лицо крупным планом, очень заметны морщины у глаз. Гримируйте их в противном случае», — пишут одни.

«Красивая, худенькая умничка», «Вы так хороша без макияжа и в модном костюме», — защищают другие.

Актриса не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов: она боится некрасиво стареть. Одновременно с этим она призналась: слегка «сдать» придется. Дело в том, что камера прибавляет килограммы, и для того, чтобы выгодно смотреться в кадре, она планировала сбросить около 10 килограммов. «В жизни-то я вроде бы и ничего, а экран полнит. Похудеешь, лицо опять придется корректировать. Какой-то замкнутый круг», — говорила она.

По всей видимости, Елене удалось сбросить лишние килограммы. Впрочем, и в морщинах нет ничего страшного, ведь в 58 лет иметь их — это нормально. А как считаете вы?

Фото и видео: instagram

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