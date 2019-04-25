«Боюсь стареть»: 58-летняя Елена Яковлева рассказала о своих пластических операциях

Народная артистка России Елена Яковлева в программе «Эмпатия Манучи» рассказала о том, как борется со старением и что помогает ей прекрасно выглядеть. На вопрос Вячеслава Манучарова, боится ли она старости, актриса откровенно ответила: «Да, боюсь. Это очень неприятно».

Елена Яковлева призналась, что старается идти в ногу со временем и пользуется услугами пластических хирургов. «Раньше всего этого не было, я даже завидую молодежи. Правда, чтобы получить все, что хочешь, молодым людям приходится гнаться за деньгами», - говорит актриса.