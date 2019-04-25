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«Боюсь стареть»: 58-летняя Елена Яковлева рассказала о своих пластических операциях

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Елена Якволева откровенно ответила на вопросы ведущего

Фото: Кадр программы
Актриса стала гостьей очередной серии youtube-проекта Вячеслава Манучарова.

Народная артистка России Елена Яковлева в программе «Эмпатия Манучи» рассказала о том, как борется со старением и что помогает ей прекрасно выглядеть. На вопрос Вячеслава Манучарова, боится ли она старости, актриса откровенно ответила: «Да, боюсь. Это очень неприятно».

Елена Яковлева призналась, что старается идти в ногу со временем и пользуется услугами пластических хирургов. «Раньше всего этого не было, я даже завидую молодежи. Правда, чтобы получить все, что хочешь, молодым людям приходится гнаться за деньгами», - говорит актриса.

Елена без стеснения рассказала, что удалила нижние грыжи, чтобы под глазами не было «мешков». После она стала делать уколы красоты. «Правда, у меня не получается повторять процедуру систематически из-за постоянных съемок. А так эффект был бы лучше, - отмечает 58-летняя Яковлева. – После были нитки всякие, чтобы все было эстетично. Сейчас придумали какую-то новую штуку заливать в морщины».

После актриса отметила, что в погоне за молодость и красотой пытается облегчить работу режиссеров: «Я стала замечать, что с каждым годом для крупных планов выставляют все больше света».

Елена рассказала Манучарову «по секрету», что у нее есть татуировка и пирсинг. «Тату я сделала спонтанно. Если бы пошла сейчас, то придумала бы что-то поинтересней рыбки. И когда было модно проколола пупок. Это была моя тайна», - признается Елена.

На вопрос ведущего, какой она видит себя через 10 лет, актриса ответила, что хотела бы быть такой же только похудеть. «В жизни-то я вроде бы и ничего, а экран полнит. Похудеешь, лицо опять придется корректировать. Какой-то замкнутый круг», - с улыбкой резюмировала актриса.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Yurii Zheludev, Ekaterina Tsvetkova, Sergey Kovalev, Gennadii Usoev, Irena Niko/ Global Look press

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