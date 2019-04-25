«Боюсь стареть»: 58-летняя Елена Яковлева рассказала о своих пластических операциях

Народная артистка России Елена Яковлева в программе «Эмпатия Манучи» рассказала о том, как борется со старением и что помогает ей прекрасно выглядеть. На вопрос Вячеслава Манучарова, боится ли она старости, актриса откровенно ответила: «Да, боюсь. Это очень неприятно».
Елена Яковлева призналась, что старается идти в ногу со временем и пользуется услугами пластических хирургов. «Раньше всего этого не было, я даже завидую молодежи. Правда, чтобы получить все, что хочешь, молодым людям приходится гнаться за деньгами», - говорит актриса.
Елена без стеснения рассказала, что удалила нижние грыжи, чтобы под глазами не было «мешков». После она стала делать уколы красоты. «Правда, у меня не получается повторять процедуру систематически из-за постоянных съемок. А так эффект был бы лучше, - отмечает 58-летняя Яковлева. – После были нитки всякие, чтобы все было эстетично. Сейчас придумали какую-то новую штуку заливать в морщины».
После актриса отметила, что в погоне за молодость и красотой пытается облегчить работу режиссеров: «Я стала замечать, что с каждым годом для крупных планов выставляют все больше света».
Елена рассказала Манучарову «по секрету», что у нее есть татуировка и пирсинг. «Тату я сделала спонтанно. Если бы пошла сейчас, то придумала бы что-то поинтересней рыбки. И когда было модно проколола пупок. Это была моя тайна», - признается Елена.
На вопрос ведущего, какой она видит себя через 10 лет, актриса ответила, что хотела бы быть такой же только похудеть. «В жизни-то я вроде бы и ничего, а экран полнит. Похудеешь, лицо опять придется корректировать. Какой-то замкнутый круг», - с улыбкой резюмировала актриса.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Yurii Zheludev, Ekaterina Tsvetkova, Sergey Kovalev, Gennadii Usoev, Irena Niko/ Global Look press
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