Любовь Толкалина раскрыла секрет упругости кожи

Этим летом, пользуясь непогодой, 39-летняя Любовь Толкалина решилась на процедуры, которые помогут сохранить тургор кожи и выиграть схватку с возрастом. Тогда она продемонстрировала обнаженную покрасневшую кожу, напугав подписчиков. Сегодня актриса показала лицо после третьей процедуры.

«Месяц прошел и я снова помодоро!!!! Продолжаю настоятельно рекомендовать роман с лазером! В кадр мне только в субботу, но как показывает опыт, от помидорности не останется и следа уже завтра утром... мы боремся за тургор», — прокомментировала звезда. На лице Любови — специальная мазь, которую наносят после процедуры, она помогает снизить неприятные ощущения.

А вы смогли бы пойти на подобные процедуры ради сохранения молодости и красоты?

Фото: instagram.com