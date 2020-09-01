Назван простой способ продлить жизнь на 10 лет — он доступен всем и не требует никаких затрат

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Как сообщают «РИА Новости», на своем YouTube-канале эксперт рекомендует снизить количество углеводов. Такое небольшое изменение рациона окажет удивительное влияние на ваше здоровье и хорошее самочувствие. При этом Ковальков отметил, что речь идет не о сахаре, а именно об углеводах, суточная норма которых, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, должна составлять не более 60 граммов.
Диетолог добавил, что это очень непопулярная точка зрения, так как она невыгодна производителям сахара, которые зарабатывают на этом продукте большие деньги. Однако в последние годы россияне едят слишком много сладкого – от 40 до 70 килограммов в год: они добавляют его не только в чай и кофе, но и делают на зиму сладкие варенья, джемы и компоты, в которых очень много быстрых углеводов. «Сахар в жидкой фазе он всасывается моментально, в результате чего резко повышается его уровень в крови, разрушается эндотелий сосудов, что приводит к развитию инфарктов, инсультов, развитию атеросклероза», – предупредил Ковальков на своем YouTube-канале.
Также эксперт добавил, что в российских поликлиниках часто рекомендуют употреблять не менее 350 граммов углеводов в сутки, но если перевести это количество в рафинад, получится аж 1,5 стакана: «От этого в спине становится немножко прохладно», – добавил эксперт.
Фото: freepik
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