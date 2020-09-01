Назван простой способ продлить жизнь на 10 лет — он доступен всем и не требует никаких затрат

Диетолог добавил, что это очень непопулярная точка зрения, так как она невыгодна производителям сахара, которые зарабатывают на этом продукте большие деньги. Однако в последние годы россияне едят слишком много сладкого – от 40 до 70 килограммов в год: они добавляют его не только в чай и кофе, но и делают на зиму сладкие варенья, джемы и компоты, в которых очень много быстрых углеводов. «Сахар в жидкой фазе он всасывается моментально, в результате чего резко повышается его уровень в крови, разрушается эндотелий сосудов, что приводит к развитию инфарктов, инсультов, развитию атеросклероза», – предупредил Ковальков на своем YouTube-канале.

Также эксперт добавил, что в российских поликлиниках часто рекомендуют употреблять не менее 350 граммов углеводов в сутки, но если перевести это количество в рафинад, получится аж 1,5 стакана: «От этого в спине становится немножко прохладно», – добавил эксперт.

Фото: freepik

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