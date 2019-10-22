Наивный взгляд и «детские» щечки: 56-летняя Деми Мур показала, как она выглядела в юности

Несмотря на это, Деми Мур беспокоит качество ее кожи лица и тела: «Знаете, мое тело с каждым днем все больше становится дряблым. Гравитация берет верх, и это мне совсем не нравится». Звезда призналась, что даже последние достижения косметологии не дают должного эффекта.