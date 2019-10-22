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Наивный взгляд и «детские» щечки: 56-летняя Деми Мур показала, как она выглядела в юности

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Деми Мур

Фото: AdMedia/globallookpress

Деми Мур опубликовала архивное фото.

«Смотрите, какой лук», — написала актриса.

Сейчас лицо актрисы выглядит иначе: высокие впалые скулы, «колкий» взгляд. В своей автобиографической книге и посвященных ее выпуску интервью звезда признавалась, что страдала от алкогольной зависимости. Сейчас она старается вести здоровый образ жизни, отдает предпочтение вегетарианской диете.

Несмотря на это, Деми Мур беспокоит качество ее кожи лица и тела: «Знаете, мое тело с каждым днем все больше становится дряблым. Гравитация берет верх, и это мне совсем не нравится». Звезда призналась, что даже последние достижения косметологии не дают должного эффекта.

Фото: globallookpress, instagram

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