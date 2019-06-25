«Надо же так подурнеть»: 33-летнюю Ляйсан Утяшеву жестко раскритиковали за новый цвет волос, «утиные губы» и розовый купальник

«Надо же так подурнеть по собственной воле! Какая была красавица, а сейчас уличная обычная девка! Сначала испортила губы, эти утиные губы так неприятны! Но что сейчас просто взяла и сотворила с собой — это просто ужас! Худоба неестественная и ужасный блонд сотворили обратный эффект — сильно состарилиь», «Сразу стали старше, восточным женщинам ну не идет быть блондинками. Верните назад ваши волосы и не гонитесь за модой», «Похожи на Наталью Кустинскую когда она в Гагры собиралась с Якиным», — комментируют подписчики блога звезды.