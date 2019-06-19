«Любовь к переменам»: знойная брюнетка Ляйсан Утяшева стала блондинкой для новой фотосессии

Поклонники приняли новый образ своей любимицы с восторгом.

«Такую красавицу надо в фильме неожиданного жанра снимать-Люк Бессон знаком с Ляйсан? Боевик с размахиванием ног, то ной улыбкой и Уничтожающий взглядом! Красавица! Я обожаю Тебя!»,

«Женщина энергия, захватываешь, мотивируешь, умница! Нет отторжения! Позитивное настроение , уважение, грация -это все в вас !!!!! Я всегда с настроением смотрю на вас»,

«Просто космос», - написали фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.).