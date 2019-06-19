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«Любовь к переменам»: знойная брюнетка Ляйсан Утяшева стала блондинкой для новой фотосессии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ляйсан Утяшева

Фото: Instagram
Видео в новом образе гимнастка опубликовала в социальной сети.

Телеведущая и спортсменка Ляйсан Утяшева удивила поклонников, перевоплотившись в длинноволосую блондинку. На смену образа она решилась для новой фотосессии.

«Немного любви к работе, моде и переменам, — подписала Ляйсан видеоролик. - P.S. Бурерожденная матерь танцоров возвращается. Новый сезон скоро, ждите!».

Поклонники приняли новый образ своей любимицы с восторгом.

«Такую красавицу надо в фильме неожиданного жанра снимать-Люк Бессон знаком с Ляйсан? Боевик с размахиванием ног, то ной улыбкой и Уничтожающий взглядом! Красавица! Я обожаю Тебя!»,

«Женщина энергия, захватываешь, мотивируешь, умница! Нет отторжения! Позитивное настроение , уважение, грация -это все в вас !!!!! Я всегда с настроением смотрю на вас»,

«Просто космос», - написали фолловеры (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранена. — прим. ред.).

Напомним, недавно Ляйсан Утяшева и Павел Воля впервые показали лицо 6-летнего сына Роберта. Родители тщательно оберегают личную жизнь и скрывают детей от камер.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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