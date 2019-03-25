logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мощная шея, очки и стрижка «под мальчика»: Вера Брежнева показала, как выглядела до «ВИА Гры» и конкурсов красоты

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Вера Брежнева

Фото: Instagram-дневник Веры Брежневой (vbdiary)
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Популярная певица Вера Брежнева показала, как она изменилась за 15 лет.

37-летняя Вера Брежнева много работает над своей внешностью. Всеми своими секретами она делится в посвященном этому блоге, где не стесняется показывать далеко не «парадные» фото — случайные, без макияжа. Снимок, которым она поделилась на этот раз, немало удивил поклонников артистки.

«Доброго дня всем)) я не участвовала в челлендже 10 лет) а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015го года, а значит мне 33. Когда еще только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом — уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж — без папул). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось)) (как некоторые предполагают) хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала Уже благодаря пилатесу (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть», — написала она.

В группе «ВИА Гра» Вера Брежнева выступала с января 2003 года. До этого яркая блондинка пробовала себя в качестве участницы конкурсов красоты, но выбрала музыкальную карьеру.

А вы узнали бы певицу на первой фотографии?

Больше материалов о Вере Брежневой ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Началова попала в реанимацию из-за многомиллионного судебного иска от бывшего гражданского мужа?
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«И это не парик у меня»: 59-летняя Лариса Гузеева стала блондинкой
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество