Мощная шея, очки и стрижка «под мальчика»: Вера Брежнева показала, как выглядела до «ВИА Гры» и конкурсов красоты

37-летняя Вера Брежнева много работает над своей внешностью. Всеми своими секретами она делится в посвященном этому блоге, где не стесняется показывать далеко не «парадные» фото — случайные, без макияжа. Снимок, которым она поделилась на этот раз, немало удивил поклонников артистки.

«Доброго дня всем)) я не участвовала в челлендже 10 лет) а сейчас нашла такую картинку в интернете)) Разница в 15-16 лет. Не помню точно, но на первом фото мне 16-17, второе фото 2015го года, а значит мне 33. Когда еще только начинали все эти уколы итд, и я не успела на тот момент ничего попробовать. Единственное, что делала с лицом — уход у косметолога, кислотные пиллинги, мезотерапия витаминным составом (напаж — без папул). Здесь очень хорошо видно, что с носом ничего не делалось)) (как некоторые предполагают) хотя над волосами пришлось поработать и лазерная коррекция зрения избавила меня от очков. Шея стала Уже благодаря пилатесу (в юности тягала железо в тренажерном зале). Конечно, тех знаний, которые у нас есть сейчас, тогда и не могло быть», — написала она.