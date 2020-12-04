Моложавая 51-летняя женщина назвала секреты вечной красоты
Фото: instagram.com/koreaeuro_dental
51-летняя женщина живет в Сеуле и работает стоматологом. По ее словам, весь секрет молодости состоит в регулярном уходе за кожей и сбалансированном образе жизни. Ли стала популярной в интернете после того, как раскрыла подписчикам свой истинный возраст.
Она часто появлялась на фотографиях вместе с молодой девушкой, которую многие считали ее подругой. Сунчин удивила всех, объявив, что она приходится ей дочерью.
Отношения родственниц не всегда были приятными. В начале 2020 года Ли Сунчин и ее дочь принимали участие в одном из корейских реалити-шоу.
По словам матери, отношения с ребенком испортились, когда подросток училась в школе. Дочери казалось, что ее мать слишком увлечена своей внешностью и социальными сетями. Она редко разговаривала с ней.
После съемок матери и дочери удалось помириться.
Ранее актриса Мишель Им из Гонконга рассказала, как ей удается сохранять красоту в 65 лет. Первым правилом Им является правильное питание. Она ест много китайских тонизирующих супов и пьет костные бульоны, богатые коллагеном. Кроме того, актриса употребляет богатую антиоксидантами пищу: в ее меню всегда есть помидоры, шпинат и голубика. Другим важным фактором является физическая активность. Мишель уверена, что физической активностью можно вылечить любые болезни.
Фото и видео: Instagram/@koreaeuro_dental
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