Моложавая 51-летняя женщина назвала секреты вечной красоты

Отношения родственниц не всегда были приятными. В начале 2020 года Ли Сунчин и ее дочь принимали участие в одном из корейских реалити-шоу.

По словам матери, отношения с ребенком испортились, когда подросток училась в школе. Дочери казалось, что ее мать слишком увлечена своей внешностью и социальными сетями. Она редко разговаривала с ней.

После съемок матери и дочери удалось помириться.