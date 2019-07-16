Молодая женщина сбросила 5 кг за 5 дней под руководством бывших спецназовцев

Жительница Шотландии рассказала британскому изданию Daily Mail, что начала набирать вес после наступления половой зрелости – именно тогда она прекратила заниматься физкультурой, которую в детстве очень любила. «На протяжении всей средней школы я была той самой «толстой подружкой», потому покупка одежды никогда не была для меня веселым развлечением», – признается Хизер.
С каждым прожитым годом женщина все больше прибавляла в весе, потому к 30 годам ее отражение в зеркале совсем перестало ей нравиться. Потому Хизер присоединилась к группе худеющих, чтобы привести себя в порядок. И все шло хорошо, сантиметры на талии неуклонно таяли, но через 18 месяцев произошел срыв и она снова поправилась.
В октябре прошлого года вес Хизер достиг максимума и она не влезла в самые большие свои брюки. Именно тогда она поняла, что нужно кардинальным образом изменить подход: «Я отказалась покупать одежду большего размера и связалась с тренировочным лагерем для худеющих, попросив записать меня в 5-дневную программу в Испании».
Программа лагеря включала в себя коррекцию питания и большое количество физической активности, включая уроки самообороны, под руководством бывших тренеров спецназа. Кроме того, важной частью системы стали встречи с диетологом, который объяснил, как поддерживать здоровый вес без срывов.
Благодаря интенсивному режиму тренировок и здоровой сбалансированной диете Хизер за 5 дней сбросила 5 килограммов, с ее талии ушли 9 см, а с бедер 7 см. Женщина признается, что никогда не была счастливее: «Мне не нужно было думать, достаточно было просто явиться на пункт сбора. А дальше будто кто-то нажал на кнопку «сбросить вес». Физические нагрузки только на первый взгляд кажутся стрессовыми и запредельными. Но тренеры поддерживают и подбадривают, в результате все дается удивительно легко. В моей голове будто запустился механизм психологической детоксикации. Возможно, я еще не достигла своего идеального веса, но могу сказать, что я действительно довольна своим телом, потому что оно оказалось способно сделать гораздо больше, чем я думала».
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram, vostock-photo
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