Молодая женщина сбросила 5 кг за 5 дней под руководством бывших спецназовцев

С каждым прожитым годом женщина все больше прибавляла в весе, потому к 30 годам ее отражение в зеркале совсем перестало ей нравиться. Потому Хизер присоединилась к группе худеющих, чтобы привести себя в порядок. И все шло хорошо, сантиметры на талии неуклонно таяли, но через 18 месяцев произошел срыв и она снова поправилась.

В октябре прошлого года вес Хизер достиг максимума и она не влезла в самые большие свои брюки. Именно тогда она поняла, что нужно кардинальным образом изменить подход: «Я отказалась покупать одежду большего размера и связалась с тренировочным лагерем для худеющих, попросив записать меня в 5-дневную программу в Испании».