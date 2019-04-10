Молодая жена Александра Цекало показала пикантное фото в Instagram

58-летний продюсер и шоумен Александр Цекало называет свою новую жену своей настоящей любовью. «Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить», — говорил он. Подписчики блога 27-летней актрисы и модели Дарины Эрвин понимают его, особенно в те моменты, когда она демонстрирует свою роскошную фигуру.
«Как художник, я не пытаюсь найти здравомыслие, я пытаюсь найти силы скрыть свое безумие», — написала она под очередным пикантным снимком.
Подписчики положительно оценили экзотическую красоту художницы.
Александр Цекало и Дарина Эрвин сыграли тайную свадьбу в США, медовый месяц провели в Италии. Пара планирует сыграть еще одну пышную свадьбу в России.
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Текст: Роза Ветрова
Фото: globallookpress, instagram