Молодая жена Александра Цекало показала пикантное фото в Instagram

58-летний продюсер и шоумен Александр Цекало называет свою новую жену своей настоящей любовью. «Она как наркотик, только естественный, который нельзя купить», — говорил он. Подписчики блога 27-летней актрисы и модели Дарины Эрвин понимают его, особенно в те моменты, когда она демонстрирует свою роскошную фигуру.

«Как художник, я не пытаюсь найти здравомыслие, я пытаюсь найти силы скрыть свое безумие», — написала она под очередным пикантным снимком.