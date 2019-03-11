Александр Цекало тайно женился на молодой возлюбленной в США

Не так давно как гром среди ясного неба стало известно о разводе Александра Цекало с младшей сестрой Веры Брежневой Викторией Галушкой. При этом продюсер сразу объявил, что помолвлен с новой возлюбленной Дариной Эрвин, которой годится в отцы. А сегодня, 11 марта, источники из окружения пары рассказали журналу StarHit, что жених и невеста стали мужем и женой.
«Ребята расписались в Беверли-Хиллз. Пригласили только близких друзей и родственников. Празднование планируют устроить в мае, тогда уже будет пышное торжество. Кстати, насколько мы знаем, Дарина хотела оставить свою фамилию — Эрвин. Но потом решила все же поменять на Цекало», — заявили сразу несколько приятелей Дарины и Александра, пожелавшие остаться анонимными.
Напомним, знакомые новоиспеченных супругов долгое время не принимали Цекало в своем кругу, а отец девушки Бахыт Сапаров и вовсе высказался против этого союза: «Это ее выбор. Однако мне 50 лет, а Цекало — 57! В браки с такой разницей в возрасте я не верю». Впрочем, Дарина вряд ли прислушалась к мнению отца, поскольку давно с ним не общается — еще в подростковом возрасте она переехала из Казахстана в США, где училась и делала карьеру.
Этот брак стал уже четвертым для Александра Цекало: до брака с Викторией Галушкой (кстати, у них двое общих детей) Цекало был женат дважды — на Алене Шиферман и Лолите Милявской.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomohov, Anna Salynskaya / Global Look Press, Facebook