Молодая мама с изуродованными мужем кистями рук взорвала Сеть откровенной фотосессией

«Сексуальность, в чем она проявляется? После трагедии 11 декабря, мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется), что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте Это что-то глубже, где-то внутри», — написала она.

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