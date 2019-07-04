Молодая мама с изуродованными мужем кистями рук взорвала Сеть откровенной фотосессией

27-летняя Маргарита Грачева называет себя «мама-трансформер»: она носит высокотехнологичный протез вместо одной кисти и маскирует шрамы на другой. Полтора года назад она стала жертвой жестокого обращения со стороны ревнивого мужа.
Фотосессия, в которой она приняла участие, и тема, которую она подняла, произвела яркий эффект в Сети.
«Сексуальность, в чем она проявляется? После трагедии 11 декабря, мне казалось (хотя мне и сейчас периодически это кажется), что теперь я не привлекательна! Для девушки, у которой особо не было изъянов (выскочивший прыщик раз в 2 месяца не считается), я превратилась в девушку без руки и с множеством шрамов на левой руке и ноге. Честно, я еще не научилась до конца принимать себя такой, иногда меня сильно расстраивает и раздражает что моя левая рука выглядит пухленькой и синей от шрамов, а на другой руке черный протез, который не особо сочетается с голубым платьицем, а в короткой юбке видно 4 огромных шрама на ноге. Но сексуальность, это же не только внешний вид, длина ног, волос, родинка в пикантном месте Это что-то глубже, где-то внутри», — написала она.
За трое суток пост набрал почти 7 тысяч лайков и почти 700 комментариев.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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