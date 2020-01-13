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«Мои купальники уже начали считать»: Ольга Бузова делится расслабленными фотографиями из отпуска

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Бузова

Фото: Instagram Ольги Бузовой

Ольга Бузова и Давид Манукян флиртуют в Сети.

Три дня назад Ольга Бузова улетела в Таиланд. С тех пор на ее фотографиях подписчики насчитали уже 6 пляжных комплектов. «Ну что, мои хорошие, уже начали считать мои купальники? Некоторые остаются только в сторис, как и многие моменты с отпуска», — кокетничает звезда.

Блогер Давид Манукян, роман с которым Ольга перестала скрывать недавно, внимательно следит за публикациями и комментирует каждую. Он составил компанию любимой, приехав чуть позже, чем она. Теперь пара нежничает в «сториз», а поклонники следят за развитием их отношений.

Напомним, что слухи о романе 33-летней экс-участницы «Дома-2» с 26-летним блогером ходят уже давно, однако только в финале реалити-шоу «План Б» звезда намекнула на новые отношения, назвав их «Планом Д». В первую ночь 2020 года она подтвердила догадки поклонников, опубликовав нежное совместное фото с возлюбленным.

Фото и видео: instagram

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