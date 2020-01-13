«Мои купальники уже начали считать»: Ольга Бузова делится расслабленными фотографиями из отпуска

Блогер Давид Манукян, роман с которым Ольга перестала скрывать недавно, внимательно следит за публикациями и комментирует каждую. Он составил компанию любимой, приехав чуть позже, чем она. Теперь пара нежничает в «сториз», а поклонники следят за развитием их отношений.

Напомним, что слухи о романе 33-летней экс-участницы «Дома-2» с 26-летним блогером ходят уже давно, однако только в финале реалити-шоу «План Б» звезда намекнула на новые отношения, назвав их «Планом Д». В первую ночь 2020 года она подтвердила догадки поклонников, опубликовав нежное совместное фото с возлюбленным.