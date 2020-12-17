«Мексиканская Ким Кардашьян» умерла после неудачной операции по подтяжке ягодиц
Фото: instagram.com/joselyncano
Девушка, которая жила в городе Ньюпорт-Бич, Калифорния, скончалась 7 декабря после поездки в Колумбию для проведения процедуры. Кано была моделью, влиятельным лицом и дизайнером одежды, у которой более 12,8 миллиона подписчиков в Instagram.
«Джозелин Кано умерла в Колумбии после операции. Это дико», — объявила о ее смерти блогер Лира Мерсер.
По данным журналистов, Кано делала операцию по бразильской подтяжке ягодиц в Колумбии во второй раз. Медики ранее предупреждали о рисках, которые несет хирургическое вмешательство. Они объяснили, что жир может случайно попадать в вены пациента и образовывать сгустки, мешающие кровотоку. Другие подробности смерти не сообщаются.
Ранее мы писали, что Шериз Мэсси потратила 5,5 тысячи фунтов стерлингов (более 530 тысяч рублей) на бразильский лифтинг пятой точки и увеличивающую маммопластику и тем самым превратила свою жизнь в нескончаемый ночной кошмар.
Стамбульские пластические хирурги восемь часов «колдовали» над ее телом, и когда она очнулась, то обнаружила, что вместо подтяжки ягодиц ей увеличили их при помощи грудных имплантов. Но гораздо хуже было то, что они занесли ей инфекцию.
Фото: Instagram/@joselyncano
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