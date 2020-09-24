Женщина сделала пластику груди и ягодиц в Турции и едва не умерла от некроза

Шериз говорит: «Я изучила клинику и отзывы о ней, увидела потрясающие результаты у четверых моих подруг, которые там оперировались. Все казалось законным, мне не терпелось избавиться от моих обвисших грудей после вскармливания ребенка. На ягодицах изначально я хотела просто удалить излишки жира, но после консультации согласилась на увеличение, но я и представить не могла, что это будут грудные импланты!» Женщина признается, что после операции чувствовала себя отвратительно, потому умоляла медсестер помочь ей, но в клинике никто из них не говорил по-английски, потому они поняли, что что-то не так только через 2 дня.

Британку поместили в реабилитацию и затем извлекли импланты из ягодиц, так как тело отторгало их. «Когда я увидела то, что стояло у меня в заду, испытала настоящий шок! Импланты были разного размера и явно для бюста». Специалисты скорой помощи были поражены тем, что увидели. В груди Шериз зияла дыра, из которой исходил ужасный запах - еще немного, и мог бы начаться сепсис. Скорее всего, если инфекция продолжит распространяться, придется извлечь и импланты из груди. «Я сожалею о том, что решила оперироваться в Турции. Лучше бы я просто осталась со своими обвисшими сиськами, – говорит она. – В будущем мне придется поставить кожные трансплантаты на соски, на груди точно останутся шрамы. Но для начала мне придется пройти долгий путь, чтобы просто выздороветь».

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!