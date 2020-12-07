Мать с внешностью Барби убедила сына сделать пластику ради красивых фото в соцсетях

Кроме того, проблемы с носом пошли дальше – недавно у 19-летнего юноши диагностировали искривление перегородки. Поддавшись уговорам матери, он решил, что операция не только изменит к лучшему его внешность, но и в будущем поможет дышать свободно.

«Мой самый большой страх - это то, что он придет после пластики и скажет: «Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не приняла в этом участия». Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына», - добавила Иглесиас.

Ранее мы писали, что мужчина потратил 1,5 миллиона рублей, чтобы стать похожим на Барби, и теперь не может найти любовь. 26-летний Хонза Шимша признается, что у него зависимость от пластических операций, которая серьезно мешает его личной жизни. Мужчина описывает себя как типичного гетеросексуального мужчину, а сам наряжается в девушку только в свободное время.