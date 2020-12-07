Мать с внешностью Барби убедила сына сделать пластику ради красивых фото в соцсетях
Фото: instagram.com/marcelaiglesiashollywood
43-летняя женщина потратила 81 тысячу долларов (шесть миллионов рублей) на пластические операции. Как признается мать, теперь на улице все принимают ее за девушку сына - 19-летнего Родриго.
При этом молодой человек тоже прибегает к косметическим процедурам и услугам пластических хирургов. Так, Родриго уже делал уколы ботокса в кончик носа, желая улучшить вид ноздрей. Когда сын сказал матери, что ему не нравится форма носа, Марсела дала ему необычный совет.
«Я считаю, что пластика поможет ему чувствовать себя увереннее, когда он будет фотографироваться», - подчеркнула его мать.
Кроме того, проблемы с носом пошли дальше – недавно у 19-летнего юноши диагностировали искривление перегородки. Поддавшись уговорам матери, он решил, что операция не только изменит к лучшему его внешность, но и в будущем поможет дышать свободно.
«Мой самый большой страх - это то, что он придет после пластики и скажет: «Смотри, мама, я сделал операцию, а ты даже не приняла в этом участия». Я сильно разочаруюсь, что не поддержала сына», - добавила Иглесиас.
Ранее мы писали, что мужчина потратил 1,5 миллиона рублей, чтобы стать похожим на Барби, и теперь не может найти любовь. 26-летний Хонза Шимша признается, что у него зависимость от пластических операций, которая серьезно мешает его личной жизни. Мужчина описывает себя как типичного гетеросексуального мужчину, а сам наряжается в девушку только в свободное время.
Фото: Instagram/@marcelaiglesiashollywood
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