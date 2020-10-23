Мужчина потратил 1,5 млн рублей, чтобы стать похожим на Барби, и теперь не может найти любовь
Фото: facebook Honza Šimša
Как сообщает онлайн-портал Daily Star, 26-летний Хонза Шимша признается, что у него зависимость от пластических операций, которая серьезно мешает его личной жизни. Мужчина описывает себя как типичного гетеросексуального мужчину, а сам наряжается в девушку только в свободное время. Дома Хонза часто ходит с огромными накладными ресницами, на каблуах и в розовых париках. Чтобы стать более женственным и добиться эффекта Барби, косметологи ему в лицо – губы, скулы, подбородок – ввели 90 мл филлера.
Мужчина, проживающий в Чехии, сказал: «Я могу одеваться и выглядеть так, как хочу, но в моем представлении я все равно мужчина. Мне нравятся женщины, но у некоторых девушек действительно есть проблемы с моей внешностью, поскольку их она сбивает с толку. Сейчас я не женат и меня это устраивает. Но все девушки, которые обращают на меня внимание, сами выглядят как пластиковые куклы Барби».
Хонза признается, что любил себя и с типично мужественной внешностью, но сейчас гораздо более счастлив и хотел бы сделать новую операцию. Его преображение началось в 2017 году. Именно тогда стал большим поклонником гламурной модели Candy Charms и захотел стать на нее похожим. «В то время я выглядел и одевался как парень, но всегда представлял, что могу сделать, чтобы получить более женственное лицо, – говорит он. – В конце концов я решил стать похожим на пластиковую куклу, ведь мне нравятся девушки, которые выглядят подобным образом». Именно тогда он сделал инъекции наполнителей впервые и подсел на них.
Хонза подружился с квалифицированным косметологом, который делает ему уколы красоты бесплатно, однако за три года он дополнительно потратил 15 тысяч фунтов стерлингов на контурную пластику. Поклонник Барби объяснил: «Только в губы я вводил филлеры 20 раз. Прямо сейчас в моем лице не меньше 90 мл наполнителей. Я намерен продолжить», – признался он, добавив, что также сделал подтяжку губ, чтобы они стали намного больше, чем сейчас. Ему потребовалось время, чтобы найти подходящего хирурга, но многие отказываются, считая, что это невозможно. Но наконец нашелся специалист, который поднял мужчине верхнюю губу примерно на 9 мм. Восстановление после операции было тяжелым, но Хонза доволен результатами. Также он планирует сделать пластику носа, поставить импланты в ягодицы, но уже доволен полученными результатами, несмотря на то, что на него часто косо смотрят окружающие.
Фото: facebook Honza Šimša
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