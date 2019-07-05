Мать двоих детей, которая в 43 года выглядит лучше, чем в 20, раскрыла секрет своего преображения

Как сообщает онлайн-издание Daily Mail Australia, женщина серьезно изменила свое питание и режим тренировок. Причины этого решения Джоан откровенно раскрывает: «Когда мой вес достиг 62 килограммов, вся одежда начала на мне плохо сидеть, мое тело было слабым, и, хотя я небольшого роста, у меня было очень мало мышечной ткани, зато слишком много жировой. Я чувствовала себя очень неуверенно».

Свой путь к красивому телу Джоан начала с программы упражнений от известного тренера Джиллиан Майклз «Стройная фигура за 30 дней». Ее женщина рекомендует всем, кто не знает, с чего начать. По ее словам, «это одна из тех тренировок, где вы быстро увидите прогресс. Вы станете сильнее и выносливее». Сегодня она предпочитает силовые тренировки, которыми занимается 5 раз в неделю.