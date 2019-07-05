Мать двоих детей, которая в 43 года выглядит лучше, чем в 20, раскрыла секрет своего преображения

Как сообщает онлайн-издание Daily Mail Australia, женщина серьезно изменила свое питание и режим тренировок. Причины этого решения Джоан откровенно раскрывает: «Когда мой вес достиг 62 килограммов, вся одежда начала на мне плохо сидеть, мое тело было слабым, и, хотя я небольшого роста, у меня было очень мало мышечной ткани, зато слишком много жировой. Я чувствовала себя очень неуверенно».
Свой путь к красивому телу Джоан начала с программы упражнений от известного тренера Джиллиан Майклз «Стройная фигура за 30 дней». Ее женщина рекомендует всем, кто не знает, с чего начать. По ее словам, «это одна из тех тренировок, где вы быстро увидите прогресс. Вы станете сильнее и выносливее». Сегодня она предпочитает силовые тренировки, которыми занимается 5 раз в неделю.
Очень быстро Джоан пришла к пониманию, что коррекция питания – главный фактор успеха в деле похудения, потому она постепенно начала вносить небольшие изменения в свой образ жизни. «Я удалила нездоровую пищу и рафинированный сахар из своего рациона, – признается она, – и в конце концов также отказалась и от молочных продуктов. Сейчас я придерживаюсь растительного рациона питания, ем яйца, и никогда еще не чувствовала себя лучше».
Также женщина практикует интервальное голодание. Она придерживается системы 16/8, когда в течение 16 часов воздерживается от пищи, а все приемы пищи умещает в 8-часовое окно (обычно с полудня до 20:00). Джоан признается, что «это звучит тяжело, но когда тело приспосабливается, становится легко, и вы действительно не чувствуете себя голодными. Зато я не считаю калории и макроэлементы, просто предпочитаю есть как можно больше цельных продуктов с большим количеством белков, жиров и углеводов».
Комментируя свою фотографию «20 лет VS 43 года», австралийка отмечает, чтобы измениться не всегда нужно 20 лет – двойной подбородок уйдет довольно быстро, как и отрастут брови. «Потеря жира происходит относительно быстро, когда речь идет о питании, но изменение структуры тела, наращивание мышечной массы – процесс медленный, особенно для женщин». Однако труды Джоан действительно были ненапрасны: недавнее биометрическое сканирование, которое она прошла в тренажерном зале, показало, что ее метаболический возраст составляет всего 28 лет, а ее тело выглядит хорошо, чем когда-либо прежде.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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