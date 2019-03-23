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Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
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Модель и посол Чемпионата мира по футболу-2018 показала нежное семейное фото.

Поклонники 35-летней Виктории Лопыревой уверены, что красота ей досталась по наследству от мамы. Красавица-модель нечасто балует подписчиков фотографиями с любимой мамой, однако эти снимки неизменно набирают большое количество лайков и комментариев. Недавно Ирина Лопырева вместе с дочерью и маленьким внуком приняла участие в фотосессии для журнала «Теленеделя». Одним из снимков Виктория, сама ставшая мамой чуть более месяца назад, поделилась в своем Instagram: «Есть песня у прекрасной Тамары Гвердцители от которой у меня всегда мурашки по коже...💕Мамины глаза...💕 Самое большое счастье - видеть глаза моей мамы, которая смотрит на нашего малыша...всем известно, что любовь матери к ребёнку - безусловна и мамуля всегда говорила , что никогда не сможет полюбить кого-то больше, чем меня...но все-таки смогла, став... бабушкой Марка )))) Все объятия и внимание теперь достаются маленькому, но это тот случай, когда я могу сказать, что наступило самое счастливое время в моей жизни: здесь и сейчас! Мамины глаза все на свете понимают...❤️Наша любимая @lo_rina Чудесная фотография для @tele_ru».

«Какие вы красивые!», «Вы так похожи как капли воды💋💋 я думала эта ваша сестра», «Какие вы красивые! И очень похожи с мамой!!!», «Какие вы красавицы!!! Мама как будто подружка ваша», «Не поймёшь, где мама, а где дочь», «Мама очень молодая! Вас, наверное, принимают за подруг?)», «Какая мама красивая!!!! Вы как подруги смотритесь, ровесницы!!!», «Это мама? А сколько ж ей лет…», «Вы красотки, как две сестры, счастья вам!» — восхищаются подписчики.

А вам нравится, как выглядят Ирина и Виктория Лопыревы?

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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