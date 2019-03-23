Мама Виктории Лопыревой выглядит ее старшей сестрой

«Какие вы красивые!», «Вы так похожи как капли воды💋💋 я думала эта ваша сестра», «Какие вы красивые! И очень похожи с мамой!!!», «Какие вы красавицы!!! Мама как будто подружка ваша», «Не поймёшь, где мама, а где дочь», «Мама очень молодая! Вас, наверное, принимают за подруг?)», «Какая мама красивая!!!! Вы как подруги смотритесь, ровесницы!!!», «Это мама? А сколько ж ей лет…», «Вы красотки, как две сестры, счастья вам!» — восхищаются подписчики.

А вам нравится, как выглядят Ирина и Виктория Лопыревы?