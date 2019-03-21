«Забавный, смышленый, отменный аппетит»: Виктория Лопырева рассказала о полуторамесячном сыне

Еще недавно модель Виктория Лопырева гуляла по пляжам Майами и наслаждалась шумом прибоя, готовясь к первым родам и отдыхая от рабочей суеты. Однако теперь у нее не так много времени на красоту окружающей природы: маленький Марк Лионель, который получил свое второе имя в честь известного футболиста Лионеля Месси, растет бодрым и энергичным, а значит, требует постоянного внимания.

«Наш сынок необыкновенный! Разумеется, так думают все родители о своих детях, и мы не исключение. Он всеобщий любимец, очень забавный и смышленый, и аппетит у него отменный. Я кормлю сына грудью, что очень полезно ребенку. Конечно, помощь сейчас необходима, мы взяли няню со специальным образованием и большим опытом, и мама помогает», — рассказывает Лопырева в интервью журналу «Теленеделя».