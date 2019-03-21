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«Забавный, смышленый, отменный аппетит»: Виктория Лопырева рассказала о полуторамесячном сыне

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Беременная Виктория Лопырева

Фото: Instagram
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Малыш родился в Майами в феврале 2019 года.

Еще недавно модель Виктория Лопырева гуляла по пляжам Майами и наслаждалась шумом прибоя, готовясь к первым родам и отдыхая от рабочей суеты. Однако теперь у нее не так много времени на красоту окружающей природы: маленький Марк Лионель, который получил свое второе имя в честь известного футболиста Лионеля Месси, растет бодрым и энергичным, а значит, требует постоянного внимания.

«Наш сынок необыкновенный! Разумеется, так думают все родители о своих детях, и мы не исключение. Он всеобщий любимец, очень забавный и смышленый, и аппетит у него отменный. Я кормлю сына грудью, что очень полезно ребенку. Конечно, помощь сейчас необходима, мы взяли няню со специальным образованием и большим опытом, и мама помогает», — рассказывает Лопырева в интервью журналу «Теленеделя».

Модель признается, что быть матерью – это странное и чудесное состояние, ведь в мире появляется буквально еще одна частичка тебя, которая каждый день стремительно меняется, растет, знакомится с окружающей обстановкой. К слову, маленький Марк легко находит общий язык со всей своей большой семьей: мать Виктории Лопыревой отлично ладит со внуком, часто рассказывает ему истории и сказки, напевает любимые мелодии, а малыш внимательно и тихо слушает.

Маленький непоседа также быстро успокаивается и на руках своего отца, бизнесмена Игоря Булатова, который регулярно прилетает из Москвы в Майами к новообретенной семье.

Виктория признается, что несмотря на рабочие обязанности, в первую очередь она будет уделять время ребенку, которому еще не исполнилось и двух месяцев.

«Пока есть молоко, буду кормить мальчика, поэтому в ближайшие полгода ограничу свою активность. Но это не значит, что полностью откажусь от работы, у меня есть договоренности, которые нужно выполнить, но на первом месте сейчас ребенок, и мне хочется максимум времени проводить с ним», – признается Виктория.

По ее словам, сейчас вся финансовая составляющая семьи лежит целиком и полностью на Игоре Булатове, который отлично справляется со своей работой, и это значит, что ничто не помешает ей отдавать все свое время и ласку маленькому Марку Лионелю.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: Instagram

Видео: Instagram

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