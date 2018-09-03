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«Леди в красном»: подписчики Юлии Высоцкой обсуждают ее стройные ноги на новой фотографии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Юлии Высоцкой

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45-летняя Юлия Высоцкая снова оказалась в центре внимания.

Стройная фигура Юлии Высоцкой не раз оказывалась в центре внимания. На днях актрису раскритикрвали в пух и прах: подписчики решили, что она слишком сильно похудела. Фото, которым поделилась звезда накануне, снова всколыхнуло обсуждения.

«Юлия - чертовски привлекательна! Что то ведь есть особенное и отличительное», «Как счастье украшает женщину», «Юлия, вы прекрасна, а ваши ноги божественны», «Какие ноги!!! Невероятно красивые!!!!», «Боже! Ваши ноги! Хочу такие же!!», «Великолепно выглядите. Это большой труд», «Леди в красном», «Красный Вам очень к лицу», «Хороша и элегантна! Но вот слишком сча, худощава.. не надо больше! Ничего личного», «Думается, глядя на это фото, -худеть достаточно», «Мне кажется она и не худеет , сама по себе такая , как и муж Ее , сухенькие», «Бесконечные ноги! Красивые, стройные! Какая Вы красивая женщина», «Почему такие ножки? Страшненькие», «Сухие ляжки», «Ноги, как у гончей, у всех свои вкусы», — обсуждают в комментариях.

А какие ноги нравятся вам?

Фото и видео: instagram

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