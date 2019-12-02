Лаки для ногтей и жидкости для их снятия могут быть опасны для женского здоровья

К таким выводам ученые пришли на основании проведенного исследования, в ходе которого измерили уровень формальдегида и бензола в маникюрных салонах. Результаты эксперимента показали, что он превышает максимальную отметку безопасности. А постоянное воздействие данных веществ на организм работников салонов и их посетителей приводит к серьезному повышению риска заболеть раком в течение последующих 20 лет. Также побочным эффектом вдыхания паров бензола и формальдегида являются постоянные головные боли, раздражение глаз и кожи, на которые жалуются 70% сотрудников маникюрных салонов, причем у 40% из них эти симптомы носят множественный характер.

Ученые утверждают, что результаты исследования, проведенного в маникюрных салонах, и симптоматика схожи с теми, что они наблюдают у людей, работающих в автосервисах и в нефтеперерабатывающей промышленности.

Фото: vostock-photo

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