Кристина Асмус в шелковом халате похвасталась стройными длинными ногами
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Кристины Асмус
Когда-то актриса Кристина Асмус признавалась, что склонна к полноте. Однако ей удается сохранять завидную форму даже во время карантина.
«Срочно нужны советы!!!!!!! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», — написала она под снимком, демонстрирующим ее длинные стройные ноги.
Незадолго до карантина актриса призналась поклонникам: она села на диету для набора веса. «У меня сейчас самый кайфовый и долгожданный период. Нет, не беременность. Попросили поправиться для роли. То бишь, 18-ти разовое нераздельное максимально жирное, вредное и вкусное питание. Короче, весь привычный рацион мужа. Так что, если увидите толстые сторис, это не фильтр и не второй триместр, это легальный жор», — предупреждала поклонников супруга Гарика Харламова.
Судя по всему, съемки было решено отложить.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!