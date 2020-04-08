Кристина Асмус в шелковом халате похвасталась стройными длинными ногами

Когда-то актриса Кристина Асмус признавалась, что склонна к полноте. Однако ей удается сохранять завидную форму даже во время карантина.

«Срочно нужны советы!!!!!!! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», — написала она под снимком, демонстрирующим ее длинные стройные ноги.