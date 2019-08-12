Кристина Асмус похвасталась точеной фигурой и тонкой талией в СПА на Мальдивах

Пока резидент Comedy Club Гарик Харламов занят съемками в двух больших проектах, его жена и дочь отдыхают на Мальдивах. 5-летняя малышка Анастасия занимается плаванием с ластами, а ее мама, актриса Кристина Асмус — нежится в теплом океане и расслабляется в СПА.
«Дзен», — прокомментировала она новое фото в своем блоге.
Подписчики, которые уже привыкли к пикантным фото и видео в блоге Кристины, обсуждают ее фигуру.
«Фото шикарное», «Вот она какая мальдивская красота», «Ваааааааааааааааааай мэ! Просто Афродита какая то», «Фигурка точеная, красотка», «Худущая», «Талия красивая», «Вот как сесть жрать после такого фото???», «Мне бы такой сейчас дзен», «Интересно, кто фотограф? Гарик же вроде не полетел», «Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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