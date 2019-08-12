Кристина Асмус похвасталась точеной фигурой и тонкой талией в СПА на Мальдивах

«Фото шикарное», «Вот она какая мальдивская красота», «Ваааааааааааааааааай мэ! Просто Афродита какая то», «Фигурка точеная, красотка», «Худущая», «Талия красивая», «Вот как сесть жрать после такого фото???», «Мне бы такой сейчас дзен», «Интересно, кто фотограф? Гарик же вроде не полетел», «Опять сейчас статьи появятся: Гарик Харламов не уследил за женой», — обсуждают подписчики.