Мимими дня: Кристина Асмус показала, как ее дочь готовится к заплыву в ластах

«И мой )», — прокомментировал резидент Comedy Club Гарик Харламов.

«Красивый ихтиандрик», «Замечательная девочка», «Аквагерл», «Какая молодец!!!! Я так не умею, как она..... Я вообще воды боюсь», «Ой какая всетаки сладенькая лапочка, хоть лица полностью не видно, а все ровно копия мамина», «Хорошенькая девочка. Напомнила Джулию Баттерз из "Однажды в Голливуде")», «Куколка», «Кристина, вы сами ей косы плетете? Она всегда с такой классной причёской...», «Ничего себе как волосы поменялись, была светленькая как мама», «Какие вы классные, счастья вам и всего самого доброго», «Приятна Ваша семья», «А где папа?», — обсуждают подписчики.

Папа остался на Родине из-за начавшихся съемок в двух больших проектах, — пояснила актриса в одном из постов.