passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мимими дня: Кристина Асмус показала, как ее дочь готовится к заплыву в ластах

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Кристина Асмус с дочерью

Фото: Instagram Кристины Асмус
Дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова растрогала подписчиков маминого блога.

Последний месяц лета выдался прохладным и пасмурным. Возможно, именно это подтолкнуло актрису Кристину Асмус отправиться с 5-летней дочкой Анастасией поближе к теплому океану и ласковому солнцу — на Мальдивы.

«Мой ихтиандрик», — прокомментировала звездная мама фото и видео, которые разместила в Instagram.

«И мой )», — прокомментировал резидент Comedy Club Гарик Харламов.

«Красивый ихтиандрик», «Замечательная девочка», «Аквагерл», «Какая молодец!!!! Я так не умею, как она..... Я вообще воды боюсь», «Ой какая всетаки сладенькая лапочка, хоть лица полностью не видно, а все ровно копия мамина», «Хорошенькая девочка. Напомнила Джулию Баттерз из "Однажды в Голливуде")», «Куколка», «Кристина, вы сами ей косы плетете? Она всегда с такой классной причёской...», «Ничего себе как волосы поменялись, была светленькая как мама», «Какие вы классные, счастья вам и всего самого доброго», «Приятна Ваша семья», «А где папа?», — обсуждают подписчики.

Папа остался на Родине из-за начавшихся съемок в двух больших проектах, — пояснила актриса в одном из постов.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!