Кристина Асмус похвасталась результатами диеты и ответила на упреки «яжматерей»

Несколько дней назад Кристина Асмус пожаловалась на формы, которые она обрела за новогодние праздники. Продемонстрировав их в Instagram, актриса прилюдно пообещала себе сесть на диету. Подписчикам фотография показалась излишне откровенной и они обрушили на звезду шквал негативных комментариев. Так, например, мужчины призывали ее быть скромнее, а женщины вопрошали — что скажет муж и дочь, которые увидят этот снимок в блоге звездной мамы.

На критику Кристина ответила новой фотографией, продемонстрировав результаты своей диеты. В подписи она оставила ряд хештегов, отражающих все, что она прочитала в комментариях к предыдущим фотографиям: «#думалавыумнее #здравствуйжопановыйгод #итытудаже #тыжматьтвоюмать #дешевыйпиар #айяйяйкакнестыдно #футрусывпопе #ппцмода #неузнаювасвгриме #развратпозорвульгарщина #чтодумаетбульдог #чтоскажетдочь #мдэээ #варяуженета #гдемуж #кушатьнепробовала #купальникэтонетвое #овременаонравы #отписка #подписка #большенечемудивить #кристинавернись #ктозашелчистокомментыпочитать #какпрочестьэтихештеги #малополовинмаломалополовин #остановитееектонибудь #мыквамсуважениемавы #теперьвваснетизюминки #удалифотоимывсепростим #мааааашииииинааа».