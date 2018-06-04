Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем

Странная прическа Максима Галкина, которой он сначала удивил подписчиков своего блога, а потом появился на пресс-конференции, посвященной музыкальной премии МУЗ-ТВ, вызвала не только бурные обсуждения, но и недопонимание в семье артиста. После того как 41-летний папа сбрил висок и оставшиеся волосы заплел в пару десятков косичек, его дочь Лиза Галкина отказалась общаться с ним.

«Жене моей понравилась эта прическа, она оценила и сказала: "Очень круто, вот так завтра на премию и иди". А вот дочь Лиза меня в таком виде испугалась. Сказала, что не будет со мной общаться, пока их не расплету», — пожаловался Максим в разговоре с корреспондентом Дни.ру.