Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем

Странная прическа Максима Галкина, которой он сначала удивил подписчиков своего блога, а потом появился на пресс-конференции, посвященной музыкальной премии МУЗ-ТВ, вызвала не только бурные обсуждения, но и недопонимание в семье артиста. После того как 41-летний папа сбрил висок и оставшиеся волосы заплел в пару десятков косичек, его дочь Лиза Галкина отказалась общаться с ним.
«Жене моей понравилась эта прическа, она оценила и сказала: "Очень круто, вот так завтра на премию и иди". А вот дочь Лиза меня в таком виде испугалась. Сказала, что не будет со мной общаться, пока их не расплету», — пожаловался Максим в разговоре с корреспондентом Дни.ру.
«Косички — это исключительно ее прерогатива. Не оценила она перемен», — посетовал отец семейства.
Однако, судя по недавнему видео в блоге Максима, веселые игры в бассейне спасают ситуацию. Или все дело в мокрых косичках?
Вполне возможно, что в ближайшее время поклонники будут лицезреть кумира в стильных головных уборах.
А вам понравился смелый эксперимент шоумена?
Фото: instagram, архивы пресс-служб, Диана Гербер/Passion.ru