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Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин на пресс-конференции

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Красавица Лиза Галкина отказалась общаться с некрасивым папой.

Странная прическа Максима Галкина, которой он сначала удивил подписчиков своего блога, а потом появился на пресс-конференции, посвященной музыкальной премии МУЗ-ТВ, вызвала не только бурные обсуждения, но и недопонимание в семье артиста. После того как 41-летний папа сбрил висок и оставшиеся волосы заплел в пару десятков косичек, его дочь Лиза Галкина отказалась общаться с ним.

«Жене моей понравилась эта прическа, она оценила и сказала: "Очень круто, вот так завтра на премию и иди". А вот дочь Лиза меня в таком виде испугалась. Сказала, что не будет со мной общаться, пока их не расплету», — пожаловался Максим в разговоре с корреспондентом Дни.ру.

«Косички — это исключительно ее прерогатива. Не оценила она перемен», — посетовал отец семейства.

Однако, судя по недавнему видео в блоге Максима, веселые игры в бассейне спасают ситуацию. Или все дело в мокрых косичках?

Вполне возможно, что в ближайшее время поклонники будут лицезреть кумира в стильных головных уборах.

А вам понравился смелый эксперимент шоумена?

Фото: instagram, архивы пресс-служб, Диана Гербер/Passion.ru

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