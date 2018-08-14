«Королева-мать»: недавно родившая Лобода показала шикарную фигуру и бесконечные ноги на обложке глянца

24 мая Светлана Лобода стала мамой во второй раз. О том, что популярная певица сохранит отличную фигуру, поклонники догадывались: незадолго до дня «х» звезда снялась в собственном клипе, в анонсе которого энергично танцевала несмотря на уже опустившийся живот.
Сегодня в Сети появилась обложка сентябрьского номера российской версии журнала GQ, которую Лобода украсила своим появлением. Певица позирует с колякой. Анонс гласит, что читатели первыми увидят малышку, которая приняла участие в съемке вместе с мамой.
Фото: GQ, instagram, видео: instagram