Королева фитнеса рассказала, как за месяц вылепить тело мечты и не пропустить праздники

Красавица-брюнетка заявила, что улучшить свою форму и избавиться от лишнего веса можно очень быстро, если полюбить себя. Нужно всего 20 минут в день, чтобы начать формировать правильные привычки и за месяц значительно прокачать свою форму. Стеф признается, что у нее есть несколько секретов, которых она придерживается лично. Утро она начинает с матча латте, а на обеде ест пищу с высоким содержанием белка и углеводов. При этом в приоритет королева фитнеса ставит движение – она любит ходить и делает 3-4 тяжелых 20-40-минутных тренировки в неделю. Она считает, что каждый человек может найти время для занятия, сделать это можно даже в обеденный перерыв. Важно лишь найти тот вид спорта, который придется вам по душе и обязательно есть больше фруктов, свежих овощей даже в праздники.

Фото: Instagram stef_fit

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