«Прекрасна, очаровательна, естественна»: Кристина Орбакайте показала, как изменилось ее лицо за 37 лет

В последний день весны старшая дочь Примадонны показала кадр, на котором совмещены два фото. Первое было сделано во время съемок фильма Ролана Быкова «Чучело», съемки которого проходили с сентября 1982 по март 1983 года — около 37 лет назад. Второе фото — современное.