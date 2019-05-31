«Прекрасна, очаровательна, естественна»: Кристина Орбакайте показала, как изменилось ее лицо за 37 лет

В последний день весны старшая дочь Примадонны показала кадр, на котором совмещены два фото. Первое было сделано во время съемок фильма Ролана Быкова «Чучело», съемки которого проходили с сентября 1982 по март 1983 года — около 37 лет назад. Второе фото — современное.
Подписчики восхищены внешностью любимицы: «Прекрасна, очаровательна, естественна», «Почти и не изменилась», «Стала только шикарнее».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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