«Клеопатра»: 42-летняя певица Жасмин примерила яркий образ и стала похожа на красавиц из прошлого

«Ты как всегда неотразима», «Обалденная», «Жасмин очень очень идет этот образ. Макияж конечно огонь», «Вы красавица, но зачем так откровенно?», «Шикарная! Глаза бомбические», «Фото огонь, Вы такая соблазнительная на нём...», «Эти глаза .... Чайного цвета», «Фотография просто великолепная», «Как Клеопатра похожа», — комментируют восхищенные подписчики.

А вам в каком образе больше нравится певица?