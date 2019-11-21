«Клеопатра»: 42-летняя певица Жасмин примерила яркий образ и стала похожа на красавиц из прошлого
В последнее время популярная певица Жасмин активно экспериментирует с образом. Когда звезда решила вернуться к своей природной внешности, выяснилось, что на самом деле ее волосы вьются, а дочь — растет ее копией. В другом — ярком — образе звездную маму сравнили с Клеопатрой и молодой Моникой Беллуччи.
«Ты как всегда неотразима», «Обалденная», «Жасмин очень очень идет этот образ. Макияж конечно огонь», «Вы красавица, но зачем так откровенно?», «Шикарная! Глаза бомбические», «Фото огонь, Вы такая соблазнительная на нём...», «Эти глаза .... Чайного цвета», «Фотография просто великолепная», «Как Клеопатра похожа», — комментируют восхищенные подписчики.
А вам в каком образе больше нравится певица?
Фото и видео: instagram
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