Жасмин о прическе: «Я смирилась с природой и рискнула показать вам натуральные волосы»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Жасмин
Бытует распространенное мнение, что девушки с прямыми волосами мечтают о кудряшках, а кудрявые — об идеально прямых волосах. Певица Жасмин точно относится ко вторым — оказывается, природа наградила артистку кудрявой гривой. Об этом Жасмин рассказала в своем блоге, вспомнив историю из детства и показав, как выглядят ее волосы без укладки: «Когда я была маленькая, моим любимым другом был папин брат дядя Павлик. Он очень баловал меня, проводил со мной много времени, и я его просто обожала 😍 Не скажу, что была влюблена, но что-то типа того 😅🙈 ( детская любовь). Когда мне было лет 7, дядя Павлик решил жениться... Трагедия для меня была еще та 😭 Невесту дяди я ни разу не видела, но еще заочно ее прокляла 😈😤 И проклятие это было страшным-престрашным - я надеялась, что у нее будут кудрявые волосы... как у меня 🤣 Мне тогда казалось это так некрасиво 🙈 Когда мы с бабушкой пошли сватать невесту, разочарованию не было предела – у моей теперь уже горячо любимой тети Хаечки были длинные, роскошные и… совершенно прямые волосы 😂😂😂».
«Дядю Павлика мы с тетей Хаей в итоге поделили и сами подружились, но я все это вот к чему 😹☝️🙂 Свои волосы я люто ненавидела с самого детства и все время пыталась их хоть как-то выпрямить, накрутить на мамины бигуди и так сушить, чтобы была хоть волна, а не кудри. Я никогда не выходила из дома, не выпрямив волосы, ни на отдыхе, ни тем более на работе. Увидев меня сегодня утром, Мирон сказал что-то про новую прическу, а Маргарита вообще спросила «Что с тобой, мам?» 🤣🤣🤣 А в кого, блин, они думали, у них такие кудри?! Мне понадобилось почти 40 лет, чтобы осознать, что мои кудряшки – это не так уж и страшно. Долгое время, если кто-то говорил «о, тебе так классно с кудряхами», я думала, что люди надо мной издеваются ☹️ И вот только теперь я смирилась с природой и рискнула показать вам натуральные волосы. Выйти так на сцену, как думаете?» — спросила Жасмин.
Многочисленные подписчики единогласно ответили, что кудри очень идут артистке, и с удовольствием будут ждать ее на сцене в таком образе.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!