Жасмин о прическе: «Я смирилась с природой и рискнула показать вам натуральные волосы»

«Дядю Павлика мы с тетей Хаей в итоге поделили и сами подружились, но я все это вот к чему 😹☝️🙂 Свои волосы я люто ненавидела с самого детства и все время пыталась их хоть как-то выпрямить, накрутить на мамины бигуди и так сушить, чтобы была хоть волна, а не кудри. Я никогда не выходила из дома, не выпрямив волосы, ни на отдыхе, ни тем более на работе. Увидев меня сегодня утром, Мирон сказал что-то про новую прическу, а Маргарита вообще спросила «Что с тобой, мам?» 🤣🤣🤣 А в кого, блин, они думали, у них такие кудри?! Мне понадобилось почти 40 лет, чтобы осознать, что мои кудряшки – это не так уж и страшно. Долгое время, если кто-то говорил «о, тебе так классно с кудряхами», я думала, что люди надо мной издеваются ☹️ И вот только теперь я смирилась с природой и рискнула показать вам натуральные волосы. Выйти так на сцену, как думаете?» — спросила Жасмин.

Многочисленные подписчики единогласно ответили, что кудри очень идут артистке, и с удовольствием будут ждать ее на сцене в таком образе.