Евгений Седой рассказал, что общего у Юлии Барановской и Эмили Ратажковски.

Неудачные эксперименты с внешностью случаются даже у звезд. В этом мы не раз убеждались на вполне конкретных примерах. Сегодня звездный стилист Евгений Седой рассказал порталу WMJ, кому из звезд не стоило менять имидж, и чем похожи Эмили Ратажковски и Юлия Барановская.

Юле Евгений сделал комплимент: «Я ее всегда отговаривал красить волосы. У нее потрясающий природный цвет. И пока у нее нет седины, пока она молодая, пока организм щедро ведет себя по отношению к ее волосам, я рекомендую ей сохранять свой оттенок, который делает ее уникальной». Эксперимент с розовыми волосами подписчики телезвезды назвали чудовищным. «Это парик на Хеллоуин. У Юлии Барановской идеальное миниатюрное овальное лицо, и ей такие прямые линии у лица как раз носить не стоит. Я думаю, она убедилась, что это не ее форма и не ее цвет», — обяснил Седой. Эмили Ратажковски тоже выглядит сочнее в своем натуральном цвете. «Вариант с омбре делает ее похожей на остальных — хорошо, что это парик. А вот челка молодит Эмили, не стоит от нее отказываться», — подчеркнул он.