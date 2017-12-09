«Хорошо, что это парик»: самые неудачные бьюти-эксперименты звезд в 2017 году
Неудачные эксперименты с внешностью случаются даже у звезд. В этом мы не раз убеждались на вполне конкретных примерах. Сегодня звездный стилист Евгений Седой рассказал порталу WMJ, кому из звезд не стоило менять имидж, и чем похожи Эмили Ратажковски и Юлия Барановская.
Юле Евгений сделал комплимент: «Я ее всегда отговаривал красить волосы. У нее потрясающий природный цвет. И пока у нее нет седины, пока она молодая, пока организм щедро ведет себя по отношению к ее волосам, я рекомендую ей сохранять свой оттенок, который делает ее уникальной». Эксперимент с розовыми волосами подписчики телезвезды назвали чудовищным. «Это парик на Хеллоуин. У Юлии Барановской идеальное миниатюрное овальное лицо, и ей такие прямые линии у лица как раз носить не стоит. Я думаю, она убедилась, что это не ее форма и не ее цвет», — обяснил Седой. Эмили Ратажковски тоже выглядит сочнее в своем натуральном цвете. «Вариант с омбре делает ее похожей на остальных — хорошо, что это парик. А вот челка молодит Эмили, не стоит от нее отказываться», — подчеркнул он.
Настасье Самбурской подходят темные оттенки волос. «Когда появился тренд на цветные волосы, она его подхватила очень удачно, но это был синий и фиолетовый, то есть она осталась в "своей теме"», — считает стилист. То же относится и к Ким Кардашьян: «Ее цвет, безусловно, темный, и когда у нее светлые волосы, она выглядит как раз "как все"», — объяснил Евгений.
Селене Гомес, по мнению стилиста, больше пошло бы окрашивание в технике омбре, чтобы светлыми были только концы. Кэти Перри не стоило коротко стричь волосы: «Она дама, видимо, спортивная, и у нее шея — "тяжеловоз". А вот длинные волосы ее однозначно украшают».
Эксперименты над своей внешностью в этом году ставили также Регина Тодоренко, Эмилии Кларк, Блейк Лайвли, Настя Ивлеева, Кара Делевинь, Алена Шишкова, Нина Добрев. Более подробно о том, кто из них прогадал, а кто — выгадал с формой, длиной и цветом, читайте в полной версии материала.
Фото: globallookpress, instagram