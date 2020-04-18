54-летняя Марина Зудина поделилась главным секретом привлекательности
«Очень многие меня просили сделать женский пост на тему, как хорошо выглядеть и про все, что с этим связано...) Есть очень много стандартных ответов..)) Но главное, мне кажется, это быть наполненной женской энергией, потому что часто женщины излучают абсолютно мужские энергии, вернее, мы вынуждены это делать в силу разных обстоятельств..! У Бунина в сборнике "Темные аллеи" есть рассказ "Легкое дыхание"... Мне кажется, что именно этого ощущения нам часто не хватает...! И никакие диеты, занятия спортом, массажи и все остальное не влияют на нас так, как наше внутреннее состояние! Влюбленная женщина, по определению, всегда красива!!! Женщина востребованная и желанная, тоже прекрасна..! Поэтому о каких бы способах и методах ухода за собой мы не говорили, главное- чем мы наполнены», — написала Марина Зудина под яркой фотографией.
«Эту фотографию мы делали для обложки какого-то журнала в очень счастливый период моей жизни! Мы репетировали "Идеального мужа" в МХТ! Много смеялись, много придумывали, много хулиганили и были наполнены невероятной творческой энергией! Я могла не есть, потому что была переполнена радостью, эмоциями и желанием заниматься актерской профессией..)! Это фото абсолютно выражает мое тогдашнее состояние, когда меня просто распирало от положительных эмоций)..)) Вот примерно так», — пояснила она.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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