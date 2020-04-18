54-летняя Марина Зудина поделилась главным секретом привлекательности

«Очень многие меня просили сделать женский пост на тему, как хорошо выглядеть и про все, что с этим связано...) Есть очень много стандартных ответов..)) Но главное, мне кажется, это быть наполненной женской энергией, потому что часто женщины излучают абсолютно мужские энергии, вернее, мы вынуждены это делать в силу разных обстоятельств..! У Бунина в сборнике "Темные аллеи" есть рассказ "Легкое дыхание"... Мне кажется, что именно этого ощущения нам часто не хватает...! И никакие диеты, занятия спортом, массажи и все остальное не влияют на нас так, как наше внутреннее состояние! Влюбленная женщина, по определению, всегда красива!!! Женщина востребованная и желанная, тоже прекрасна..! Поэтому о каких бы способах и методах ухода за собой мы не говорили, главное- чем мы наполнены», — написала Марина Зудина под яркой фотографией.