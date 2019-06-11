Известный фитнес-тренер рассказала, что на самом деле происходит с вашим телом при малоподвижном образе жизни

Также Нортон рекомендует всем, кто мечтает сохранить здоровье и молодость на долгие годы, пересмотреть свою систему питания и максимально упростить процесс приготовления блюд. «Сосредоточьтесь на том, что (и как) вы едите. Например, несмотря на то, что, в мясе много белка, в переработанном виде оно не будет полезно для вашего организма. Найдите то, что будет оптимально именно для вас», - поделилась своими мыслями признанный фитнес-тренер. Сама она, например, предпочитает включать в свой рацион большое количество постного белка, листья салата, лосось, овес, миндальное молоко, брокколи, шпинат, яйца, тыкву, бананы, свеклу, арахисовое масло и чернику. Результат, как говорится, на лицо.