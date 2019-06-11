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Известный фитнес-тренер рассказала, что на самом деле происходит с вашим телом при малоподвижном образе жизни

41-летняя учительница, автор книг о здоровом образе жизни и фитнес-тренер из Австралии не только успевает воспитывать двоих детей, но и делиться со своими подписчиками полезными рекомендациями по обретению фигуры мечты.

Глядя на эту лучезарную женщину с потрясающей фигурой сложно представить, что ей уже далеко за 25 (и даже 30) лет и у нее есть двое детей. Сама Белинда Нортон, считающая, что сейчас она выглядит намного лучше, чем в 20-летнем возрасте, охотно раздает советы по обращению вспять процесса старения и, что удивительно, они действительно работают.

Так, например, на этот раз спортсменка и просто красавица, решила заострить внимание на малоподвижном образе жизни, а точнее – на его негативном влиянии на вашу фигуру и здоровье. Белинда отметила, что ежедневных часовых тренировок в спортзале или прогулок от метро и обратно не хватит, чтобы исправить ситуацию, вызванную сидячим образом жизни (ужасная осанка, лишний вес и плохое самочувствие). Из-за того, что вы целый день сидите, ваши мышцы не получают должной нагрузки, в следствии чего теряют тонус и атрофируются, цитирует ее слова британское издание Daily Mail.

Женщина заметила, что в первую очередь страдают ягодичные мышцы, и в результате ваши ягодицы становятся не такими привлекательными, как раньше, и появляются другие неприятные последствия: «Это может привести к проблемам с поясницей, искривлению позвоночника, болевым ощущениям в лодыжках и коленях». Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно устраивать себе пешие прогулки (ходить недолго, но часто), делать приседания и выпады, а также попробовать заняться пилатесом.

Также Нортон рекомендует всем, кто мечтает сохранить здоровье и молодость на долгие годы, пересмотреть свою систему питания и максимально упростить процесс приготовления блюд. «Сосредоточьтесь на том, что (и как) вы едите. Например, несмотря на то, что, в мясе много белка, в переработанном виде оно не будет полезно для вашего организма. Найдите то, что будет оптимально именно для вас», - поделилась своими мыслями признанный фитнес-тренер. Сама она, например, предпочитает включать в свой рацион большое количество постного белка, листья салата, лосось, овес, миндальное молоко, брокколи, шпинат, яйца, тыкву, бананы, свеклу, арахисовое масло и чернику. Результат, как говорится, на лицо.

Текст: Юлия Кальницкая

Фото: vostock-photo/shutterstock

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