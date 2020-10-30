Известная автогонщица разрисовала тело татуировками в честь мамы
Фото: instagram.com/renee_gracie
Бывший пилот турнира Supercars, которая в конце 2019 года выбрала карьеру актрисы, раскрыла смысл некоторых рисунков, которые она нанесла на свое тело. 25-летняя девушка уточнила, что сделала две большие татуировки на теле в честь матери, которая шесть лет назад трагически перенесла аневризм сосудов головного мозга. В феврале 2019 года мать Рене признали физически и умственно неполноценной, а в настоящее время она находится под постоянным присмотром.
«Моя татуировка на груди сделана исключительно для моей мамы, — объяснила Грейси. — Ее любимым цветком была орхидея, поэтому я просто нанесла рисунок здесь, близко к сердцу. Моя левая нога полностью в узорах в балийском стиле — моя мама очень любила это».
На другой ноге Рене татуировка в японском стиле. «У меня на ноге самурайка. Так что для меня это как женщина-воин, женщина-боец. Я считаю себя сильной женщиной», — объяснила она. Кроме того, она подчеркнула, что начала делать татуировки на ногах, потому что ненавидела эту часть тела и «чувствовала, что они толстые».
Напомним, житель Германии Рольф Бухгольц стал рекордсменом по татуировкам после того, как решил встретить свое 40-летие новым рисунком и парой пирсингов. Спустя 20 лет его кожа на 90% покрыта татуировками, а общее количество модификаций — 516.
Фото: Instagram/@renee_gracie
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!