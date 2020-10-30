Известная автогонщица разрисовала тело татуировками в честь мамы

«Моя татуировка на груди сделана исключительно для моей мамы, — объяснила Грейси. — Ее любимым цветком была орхидея, поэтому я просто нанесла рисунок здесь, близко к сердцу. Моя левая нога полностью в узорах в балийском стиле — моя мама очень любила это».

На другой ноге Рене татуировка в японском стиле. «У меня на ноге самурайка. Так что для меня это как женщина-воин, женщина-боец. Я считаю себя сильной женщиной», — объяснила она. Кроме того, она подчеркнула, что начала делать татуировки на ногах, потому что ненавидела эту часть тела и «чувствовала, что они толстые».

Напомним, житель Германии Рольф Бухгольц стал рекордсменом по татуировкам после того, как решил встретить свое 40-летие новым рисунком и парой пирсингов. Спустя 20 лет его кожа на 90% покрыта татуировками, а общее количество модификаций — 516.