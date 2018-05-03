Изменившуюся до неузнаваемости Ольгу Бузову перепутали с мужчиной

Фанаты спорят, какая длина волос Ольге подходит больше. «Ну явно с короткой стрижкой лучше!», «Оставляй короткие, так круче!!!», «Нет верни длинные», «Так гораздо лучше. Прическа. Но брови ужасные», — пишут они.

А кого напоминает Ольга вам?