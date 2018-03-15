Изменившуюся Лолиту Милявскую перепутали с Аллой Пугачевой

54-летняя певица Лолита Милявская не скрывает, что время от времени обращается к пластическим хирургам, чтобы «поправить лицо». За прическу артистки отвечают проверенные стилисты.

«Новая весна в моих волосах). Сменила зиму!», — похвасталась Лолита качеством волос после процедуры.

Поклонники оценили изменения в облике звезды и отметили, что со временем их любимица становится еще больше похожей на Аллу Пугачеву.