Изменившуюся Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой

«Супер!», «Огонь!», «Очень красиво!!!», «Очень стильная!!! Класс!!!!!», «Самая красивая дама в мире», «Прям, неожиданно!)) Прикольно и симпатично!))», «Лена, очень идет!!! Трансформации очень освежить Вас!», «Не очень вас больше идет черный цвет я вас люблю, вы класс счастье вам», «Ох, а губы тоже новые или просто так сложилось.. вообще непривычно, конечно. Елена невероятная красотка, а тут какой-то образ..стандартный», «Два разных человека просто, ничего общего с Еленой Исинбаевой», «Не узнать», «Если честно не узнал!», «Вы ли это, Елена?», — обсуждают образ фолловеры.

«Леночка на Варнаву похожа))))», «Варнава!...)))))», «Прикольно! Но сначала я подумала, что это фото Кати Варнава», «Свеженько! А сначала я подумала, что Варнава делает у меня в ленте))», «Стала похожа на Варнаву)», «Я думала , что это Катя Варнава))) 3 раза возвращалась к имени))))не верила глазам)))», — отмечают они.

Еще, по мнению подписчиков, Елена стала напоминать Джулию Робертс, Жанну Бадоеву, Алену Водонаеву и Сандру Баллок.

Фото: globallookpress, instagram