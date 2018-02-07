35-летняя Елена Исинбаева принимает поздравления с рождением второго ребенка.

Вчера, 13 февраля, экс-легкоатлетка Елена Исинбаева благополучно родила сына. Об этом она сообщила в своем Instagram, поблагодарив поклонников за поздравления.

Малыш стал вторым ребенком в семье спортсменки и ее супруга Никиты Петинова. У пары подрастает 3-летняя дочь Ева.