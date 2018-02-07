Фото из Instagram Елены Исинбаевой
Вчера, 13 февраля, экс-легкоатлетка Елена Исинбаева благополучно родила сына. Об этом она сообщила в своем Instagram, поблагодарив поклонников за поздравления.
Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение 🎉🎊 Я родила сына и стала дважды мамой 👸🏻! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!!!🙏🏻 Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 13, 2018 в 11:19 PST
Доброе утро друзья! Спешу поделится с вами прекрасной новостью! В нашей семье случилось пополнение 🎉🎊 Я родила сына и стала дважды мамой 👸🏻! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно! Тем семьям, которые в скором времени собираются рожать желаю, удачи!!!🙏🏻
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 13, 2018 в 11:19 PST
Малыш стал вторым ребенком в семье спортсменки и ее супруга Никиты Петинова. У пары подрастает 3-летняя дочь Ева.
В самом начале беременности устроила для себя съёмку. Результатом очень довольна. Не верится что так быстро пролетели 9 месяцев и уже скоро мы с мужем сможем увидеть нашу кроху...🙏🏻🙂 Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 7, 2018 в 3:55 PST
В самом начале беременности устроила для себя съёмку. Результатом очень довольна. Не верится что так быстро пролетели 9 месяцев и уже скоро мы с мужем сможем увидеть нашу кроху...🙏🏻🙂
Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Фев 7, 2018 в 3:55 PST
Имя сына счастливые родители обещают объявить позже. Поклонники вовсю поздравляют звезду спорта с важным событием. Редакция Passion.ru присоединяется к ним и желает крохе расти здоровым и радовать близких.
Фото: Instagram