«Изменившаяся до неузнаваемости» Оксана Федорова показала фото без макияжа

В последнее время подписчики Instagram Оксаны Федоровой все чаще критикуют ее внешность. Они считают, что модель злоупотребляет достижениями современной медицины и вместо того, чтобы выглядеть на свой возраст, перестает быть похожей на себя.
«Ну как можно так испортить сво лицо», «Волосы — это ваш воздух, ведь все остальное уже испорчено», «Это кто??? На Оксану совсем не похожа, что наделала она с лицом?? Не живые черты стали», «Ужас!! Что с лицом? Зачем такая пластика? Была мисс мира стала силиконовая далина», «Пластическому хирургу руки оторвать», — возмущаются они.
Оксана предпочитает не комментировать негативные отклики, которые вызвали ее недавние фотографии. Вместо этого она опубликовала снимок, на котором выглядит юной и отдохнувшей.
«Лучшие друзья девушки — это не бриллианты, а свежая вода, чистый воздух и хорошее настроение. Make up off», — написала она.
А как считаете вы, прибегала ли модель к помощи специалистов?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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