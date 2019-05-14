«Изменившаяся до неузнаваемости» Оксана Федорова показала фото без макияжа

В последнее время подписчики Instagram Оксаны Федоровой все чаще критикуют ее внешность. Они считают, что модель злоупотребляет достижениями современной медицины и вместо того, чтобы выглядеть на свой возраст, перестает быть похожей на себя.

«Ну как можно так испортить сво лицо», «Волосы — это ваш воздух, ведь все остальное уже испорчено», «Это кто??? На Оксану совсем не похожа, что наделала она с лицом?? Не живые черты стали», «Ужас!! Что с лицом? Зачем такая пластика? Была мисс мира стала силиконовая далина», «Пластическому хирургу руки оторвать», — возмущаются они.