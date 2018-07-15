Изменившаяся до неузнаваемости Оксана Федорова показала фигуру в прозрачном комбинезоне

Сейчас Оксана вместе с четырехлетней дочкой Лизой находится в Сочи. Девочка занимается в летнем балетном лагере, а мама читает книги, наслаждается хорошей погодой и делится фотографиями. На которых она свежая и отдохнувшая.

«Добрый день ! Я вас не узнала», «Боже, какая же вы красивая!!!», «Это вы Федорова?», «Обкололась. Другой человек стала. Не узнать», «Ботекс,,, раньше естественная была и лучше..», «Это разве Федорова? Та красиво была сделана!», «Вы какая то другая совсем стали пластика носа, щек , от той Оксаны ничего не осталось)))», «Перекроила себя пластикой, сецчас они все на одно лицо», «Маска,я тебя не знаю)))),не похожа на себя!», «Оксаночка, Вы стали какая-то совершенно другая... даже черты лица изменились, губы... Сейчас не плохо, нет... но абсолютно не то, что было. Тогда Вы были... НАСТОЯЩАЯ, то была Ваша природная уникальная красота!)», — обсуждают новую внешность фолловеры.

А вы узнали звезду?

Фото: instagram