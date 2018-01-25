В Сети обсуждают новую внешность Кати Семеновой.

57-летняя певица Катя Семенова, чей хит «Школьница» знает едва ли не каждый житель нашей страны, охотно дает интервью о скандальном разводе с Михаилом Церишенко, с котороым она прожила 25 лет. После эфира программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» в Сети обсуждают внешность артистки: освободившись от тяготивших ее отношений, звезда всерьез взялась за внешность.

В браке женщине приходилось одеваться в секонд-хендах и комиссионных магазинах. Певица не могла позволить себе дорогие наряды: все деньги она одалживала Михаилу. Но в день расторжения брака Екатерина решила порадовать себя. «Я летела в загс ни свет, ни заря. Я купила себе в комиссионке дубленку за 3000, потому что я понимала, что надо отметить», — цитирует певицу «СтарХит».

Главный редактор журнала и ведущий передачи, в свою очередь, сделал все, чтобы на эфир артистка приехала очень красивой. Он лично презентовал ей новые дорогие лоферы. Перед выходом в свет Семенова побывала в спа-салоне и прошлась по магазинам.